Два человека погибли на Кубани в ДТП с перевозившей посторонних скорой

Два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи на Кубани. Как сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МВД, столкнулись автомобиль УАЗ Абинской Центральной райбольницы и КамАЗ с прицепом.

«В момент аварии в машине УАЗ находились пассажиры, не являющиеся медработниками или пациентами больницы», — отметил собеседник агентства. Погибли 43-летний водитель и женщина-пассажир неотложки.

Столкновение произошло во вторник, 11 июля, в 17:00 мск на 92-м километре трассы Краснодар — Новороссийск. Автомобиль скорой помощи, предположительно, не пропустил грузовик при повороте налево.

Вторая пассажирка машины экстренной медслужбы госпитализирована с травмами. Водитель КамАЗа в ДТП не пострадал.

20 июня в Лужском районе Лениградской области в ДТП пострадали врач и водитель машины скорой помощи. Медики ехали по вызову, когда водитель встречного авто уснул за рулем и совершил лобовое столкновение со скорой.