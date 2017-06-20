В Ленобласти врач скорой помощи госпитализирован после ДТП

Карета скорой помощи, ехавшая на вызов, попала в ДТП в Лужском районе Ленинградской области. В результате аварии пострадали врач и водитель машины медиков. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Пятый канал.

ДТП произошло минувшей ночью в районе деревни Заплотье. По информации телеканала, водитель легковушки уснул за рулем и выехал на встречную полосу, после чего его машина лоб в лоб столкнулась со скорой.

Врач, получивший переломы руки, ноги и ребер, был госпитализирован. Водитель автомобиля медиков с ушибами грудной клетки и колена отправлен на амбулаторное лечение. Мужчина, находившийся за рулем второй машины, не получил травм.

В мае ДТП с участием скорой помощи произошло в Москве. Сетевое издание m24.ru сообщало, что машина медиков столкнулась с другим автомобилем на улице Новый Арбат. Пострадали фельдшер и пассажир, находившийся во второй машине.