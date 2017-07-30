В результате ДТП с автобусом в Саратовской области пострадали 11 человек

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Саратовской области один человек погиб, 11 пострадали. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального центра медицины катастроф.

По его словам, все пострадавшие ехали в автобусе, в настоящее время с ними на месте инцидента работают врачи.

По данным полиции, всего в автобусе находись 36 пассажиров.

27 июля в Краснодарском крае при столкновении легкового автомобиля с автобусом погибли четыре человека, восемь попали в больницу. 32-летний водитель ВАЗ-21111 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, перевозившим детей из Крыма в Анапу.

13 июля четверо взрослых и младенец погибли в массовом ДТП на 258-м километре трассы М2 «Крым» в Тульской области. На участке, где проходили ремонтные работы, автомобили Lada Priora и Hyundai Solaris оказались зажатыми между двумя грузовиками.