Четыре человека погибли в ДТП с перевозившим в Анапу детей автобусом

Четыре человека погибли в Краснодарском крае при столкновении легкового автомобиля с автобусом, восемь пассажиров которого попали в больницу, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.

Сообщается, что автобус перевозил детей из Крыма в Анапу.

Полиция узнала о ДТП около 05:30 в четверг. Инцидент произошел неподалеку от поселка Ильич Темрюкского района около Керченской переправы. 32-летний водитель ВАЗ-21111 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, его ударом откинуло к припаркованным на обочине грузовикам.

В момент столкновения в автобусе находилось 33 человека, включая водителя, который погиб на месте. Два пассажира ВАЗ-21111 и 47-летний пассажир автобуса также скончались. Восемь пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами разной степенью тяжести.

