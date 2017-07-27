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Четыре человека погибли в ДТП с перевозившим в Анапу детей автобусом

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Четыре человека погибли в Краснодарском крае при столкновении легкового автомобиля с автобусом, восемь пассажиров которого попали в больницу, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.

Сообщается, что автобус перевозил детей из Крыма в Анапу.

Полиция узнала о ДТП около 05:30 в четверг. Инцидент произошел неподалеку от поселка Ильич Темрюкского района около Керченской переправы. 32-летний водитель ВАЗ-21111 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, его ударом откинуло к припаркованным на обочине грузовикам.

В момент столкновения в автобусе находилось 33 человека, включая водителя, который погиб на месте. Два пассажира ВАЗ-21111 и 47-летний пассажир автобуса также скончались. Восемь пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами разной степенью тяжести.

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