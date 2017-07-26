Жертвами ДТП в Новосибирской области стали четыре человека

Грузовик Volvo и легковой автомобиль Toyota столкнулись в среду, 26 июля, в Убинском районе Новосибирской области. Жертвами ДТП стали четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на трассе Р-254 в районе села Кожурла. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Toyota, который при выезде с АЗС не уступил дорогу грузовику, двигавшемуся в прямом направлении. Он, а также трое пассажиров машины — две женщины и пятилетний мальчик — скончались на месте. О состоянии человека, находившегося за рулем Volvo, не сообщается.

19 июля в результате аварии, произошедшей в Курской области, погибли четыре ребенка и взрослый. Как сообщили в региональном управлении МВД, автомобиль Peugeot, в котором находились девять человек, в том числе пятеро детей, совершил разворот через двойную сплошную линию, в результате чего столкнулся с автомобилем Volkswagen. Семь человек были доставлены в больницу с различными травмами.