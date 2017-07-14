Под Москвой 90-летняя женщина на Matiz врезалась во внедорожник и погибла

При лобовом столкновении Daewoo Matiz и внедорожника Infiniti в Подмосковье погибла 90-летняя женщина, находившаяся за рулем малолитражки, пишет «Подмосковье сегодня».

ДТП произошло в четверг, 13 июля, на Волоколамском шоссе между населенными пунктами Аникеевка и Опалиха в Красногорском районе Московской области.

По предварительным данным, виновницей столкновения была пенсионерка. От полученных травм она скончалась на месте. Водителя второй машины увезли в больницу на скорой.

Очевидцы утверждают, что разбитые автомобили и тело погибшей долго оставались на дороге после прибытия экстренных служб. Обстоятельства происшествия уточняются.

13 июля в Тульской области на участке трассы М2 «Крым», где проходили ремонтные работы, две легковушки оказались зажаты между грузовиками. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе младенец.