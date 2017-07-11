Пьяный водитель «Волги» сбил двух школьниц в Забайкальском крае

В Приаргунском районе Забайкальского края пьяный водитель сбил на обочине двух школьниц, одна из которых погибла. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 11 июля, в поселке Кличка. Водитель автомашины ГАЗ-3110 («Волга»), двигавшейся в попутном направлении, наехал на 15-летних девочек, которые шли по неосвещенной обочине. В результате ДТП одна школьница погибла на месте, вторая госпитализирована с переломом ноги.

Было установлено, что находившийся за рулем «Волги» 42-летний местный житель в момент ЧП был пьян. Мужчина имеет почти 20-летний стаж вождения.

По факту произошедшего проводится проверка.

В мае в поселке Массандра в Крыму пьяный водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал на детскую площадку, где находилась мать с двумя детьми. В результате женщина с двухлетним ребенком получили тяжелые травмы и скончались на месте ДТП. Четырехлетняя девочка и водитель были госпитализированы.

