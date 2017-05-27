В Ялте КамАЗ задавил женщину с двухлетним ребенком

Женщина и ее двухлетний ребенок погибли в результате наезда КамАЗа в поселке Массандра (Ялта). Об этом в субботу, 27 мая, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и заехал на территорию детской площадки, где находилась мать с двумя детьми.

В результате женщина с двухлетним ребенком получили тяжелые травмы и скончались на месте ДТП. Четырехлетняя девочка и водитель КамАЗа пострадали, они были доставлены в местную больницу.

Ранее в мае полицейский в Челябинске сбил двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Мальчики 2008 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. В апреле водитель Toyota совершил наезд на женщину и ее 10-летнюю дочь в Иркутске. Девочка от полученных травм скончалась на месте аварии, ее мать госпитализировали.