В ДТП с лосем в Вологодской области погибли два человека

В Верховажском районе Вологодской области автомобиль Ford Focus столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 13 июля, на трассе Москва — Архангельск. 39-летний водитель и находившаяся в салоне 33-летняя женщина скончались от полученных травм. Лось также погиб.

Полиция в данный момент выясняет все обстоятельства происшествия.

10 января лось погиб в результате аварии, произошедшей на внутренней стороне кольцевой дороги в Санкт-Петербурге. В него врезались автомобили Honda и KIA.