Игривый лось погнался за шведским гольфистом

Видео: Tony Swahn / Facebook

В Швеции молодой лось, вышедший на поле для гольфа, погнался за игроком. Пользователь Facebook Тони Сван (Tony Swahn), также участвовавший в матче, снял произошедшее на видео.

Сначала лося заинтересовала сумка с клюшками для гольфа. После его внимание переключилось на спрятавшегося гольфиста. Животное попыталось подойти поближе, но мужчина пару раз обогнул дерево и побежал на другую сторону поля. Лось поскакал за ним и почти догнал, но в последний момент свернул и направился в сторону леса.

В мае сообщалось, что гольфисты, игравшие на поле возле Национального парка Крюгера в Южно-Африканской Республике (ЮАР), стали свидетелями драки двух черных мамб.