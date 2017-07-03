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Игривый лось погнался за шведским гольфистом

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Видео: Tony Swahn / Facebook

В Швеции молодой лось, вышедший на поле для гольфа, погнался за игроком. Пользователь Facebook Тони Сван (Tony Swahn), также участвовавший в матче, снял произошедшее на видео.

Сначала лося заинтересовала сумка с клюшками для гольфа. После его внимание переключилось на спрятавшегося гольфиста. Животное попыталось подойти поближе, но мужчина пару раз обогнул дерево и побежал на другую сторону поля. Лось поскакал за ним и почти догнал, но в последний момент свернул и направился в сторону леса.

В мае сообщалось, что гольфисты, игравшие на поле возле Национального парка Крюгера в Южно-Африканской Республике (ЮАР), стали свидетелями драки двух черных мамб.

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