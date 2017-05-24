Черные мамбы подрались на поле для гольфа во время игры

Видео: Kruger Sightings / YouTube

Гольфисты, игравшие на поле возле Национального парка Крюгера в Южной Африке, стали свидетелями драки двух черных мамб. Видео поединка, снятое жительницей ЮАР Карой Трехерн (Cara Treherne), опубликовано на YouTube.

По словам Трехерн, сначала она приняла змей за плюющуюся кобру, но присмотревшись, поняла, что это мамбы. Когда женщина сообщила об этом другим, гольфисты прервали игру, чтобы посмотреть на пресмыкающихся.

«Мы решили объехать их и направиться сразу к следующей лунке, — рассказывает она. — Как только наша группа проехала мимо, змеи стали казаться немного утомленными, потом разделились и медленно уползли обратно в кусты».

Черная мамба — африканская змея, вырастающая до трех метров в длину. Ее яд считается очень опасным. Пострадавший испытывает жгучую боль, место укуса распухает, развивается периферический паралич. Без противоядия летальный исход неизбежен.

Национальный парк Крюгера расположен на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около 1500 львов, 12000 слонов, 2500 буйволов, 1000 леопардов и 5000 носорогов.

В феврале сообщалось, что в Национальном парке Крюгера слон несколько километров преследовал туристов, которые отправились на сафари.