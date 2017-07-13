Четверо взрослых и младенец погибли в массовом ДТП на трассе «Крым»

В массовом ДТП на 258-м километре трассы М2 «Крым» в Тульской области погибли пять человек, в том числе новорожденный ребенок, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД в четверг, 13 июля.

Примерно в 10:30 на участке, где проходили ремонтные работы, автомобили Lada Priora и Hyundai Solaris оказались зажатыми между двумя грузовиками.

В результате столкновения легковушки получили сильные повреждения. Чтобы извлечь находившихся в них людей, спасателям пришлось разрезать машины.

На месте работают оперативные службы. Из-за ДТП на трассе образовалась пробка длиной более чем пять километров.

По данным источника Федерального агентства новостей (ФАН), сначала грузовик Volvo столкнулся с Lada, затем врезался в Hyudai, после чего задетые им автомобили вынесло под «КамАЗ».

По словам собеседника ФАН, личности погибших установлены. Это две женщины из тульской деревни Юсупово, в одной машине с которыми ехал полуторамесячный ребенок, а также мужчина и женщина из Нижегородской области, находившиеся во второй легковушке.