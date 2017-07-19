Четверо детей и взрослый погибли в ДТП под Курском

В Курской области в результате ДТП погибли пять человек, в том числе четыре ребенка. Об этом в среду, 19 июля, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла вечером возле деревни Щетинка Курского района. По словам собеседника агентства, автомобиль Peugeot, в котором находились девять человек, в том числе пятеро детей, совершил разворот через двойную сплошную линию, в результате чего столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Еще семь человек были доставлены в больницу с различными травмами.

В четверг, 13 июля, в массовом ДТП на 258-м километре трассы М2 «Крым» в Тульской области погибли пять человек, в том числе новорожденный ребенок. На участке, где проходили ремонтные работы, столкнувшиеся автомобили Lada Priora и Hyundai Solaris оказались зажатыми между двумя грузовиками.