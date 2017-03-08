Тело ракового больного нашли на крыше автомобиля в Москве

Тело пенсионера с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили на крыше автомобиля во дворе в Москве. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

По его словам, инцидент произошел на Мичуринском проспекте. Как сообщила супруга погибшего, незадолго до случившегося у ее мужа диагностировали рак почки.

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В 2015 году в прессе регулярно освещались случаи самоубийств раковых больных в столице и Подмосковье. Из-за этого снова поднялась дискуссия по поводу обеспечения обезболивающими страдающих онкозаболеваниями. После суицида в 2014 году болевшего раком контр-адмирала Вячеслава Апанасенко был принят закон, упрощающий доступ тяжелобольных к наркотическим лекарственным препаратам. В частности, действие рецепта увеличилось с 5 до 15 дней.

2 марта 2017-го вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в прошлом году по сравнению с 2015-м число пациентов, получивших адекватное обезболивание, увеличилось на 46 процентов почти до 67 тысяч человек. Она также поручила министерству здравоохранения создать регистр пациентов, нуждающихся в лечении препаратами, содержащими наркотические и психотропные вещества. Он должен заработать с 1 января 2018 года.

