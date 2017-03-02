Голодец поручила создать регистр нуждающихся в обезболивании пациентов

Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец поручила создать регистр пациентов, которым необходимо обезболивание препаратами, содержащими наркотические и психотропные вещества. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает РИА Новости.

«У нас сейчас разработана дорожная карта. Эта тема остается в приоритете. Те люди, которым обезболивание нужно, должны его получать абсолютно открыто и своевременно», — пояснила Голодец.

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Отмечается, что поручение было дано министерству здравоохранения. Регистр должен заработать 1 января 2018 года.

Также в Минздраве займутся включением в структуру электронной карты, которую сейчас разрабатывает ведомство, модуля по диагностированию болевого синдрома и алгоритмов выбора и назначения терапии.

По словам Голодец, в 2016 году по сравнению с 2015-м число пациентов, получивших адекватное обезболивание, увеличилось на 46 процентов — до 66 870 человек.

В 2014 году в российской прессе освещался ряд случаев самоубийств онкологических больных. В частности, в феврале покончил с собой болевший раком контр-адмирал Вячеслав Апанасенко. Родственники не смогли достать для него обезболивающих наркотических препаратов из-за бюрократических проволочек. После этого были приняты поправки к федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах». В частности, документ увеличил срок действия рецепта на наркотические препараты с 5 до 15 дней.