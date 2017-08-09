Водитель умер за рулем автобуса в Тольятти и въехал в столб

В Тольятти водитель умер за рулем рейсового автобуса и въехал в столб, сообщается на сайте главка МВД по Самарской области. В результате аварии четыре пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести.

ДТП произошло в Автозаводском районе города на улице Северной утром в среду, 9 августа. За рулем ПАЗа находился мужчина 1959 года рождения. «По предварительной версии полицейских, в пути следования водитель допустил съезд в кювет с последующим наездом на световую опору. Прибывшие медики констатировали смерть водителя», — отмечается в тексте.

По факту произошедшего проводится проверка. Причину смерти шофера установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщается в группе «В Тольятти поймут» во «ВКонтакте», водителю, который вез смену рабочих на завод ДСК, стало плохо с сердцем.

В августе 2016 года в Астрахани автобус, водитель которого потерял сознание, протаранил несколько автомобилей и сбил двух пешеходов — 43-летнего мужчину и 63-летнюю женщину. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Остановился автобус только после столкновения с маршрутным такси.