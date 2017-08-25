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Установлены личности всех погибших пассажиров упавшего в море автобуса на Кубани

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Установлены личности всех 18 погибших в ДТП с автобусом на Кубани. Об этом сообщает администрация Темрюкского района.

В сообщении говорится, что родственники погибших и пострадавших могут обратиться на горячие линии по телефонам 8 (861) 48-609-86 или 8 (918) 040-34-80. Также можно позвонить в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по телефону 8 (861) 268-64-40.

Инцидент произошел утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Вахтовый автобус упал в море со строящегося пирса. Местные власти предположили, что это произошло из-за отказа тормозов.

В автобусе находились рабочие компании «Таманьнефтегаз», а также подрядной организации, которая занималась строительством пирса. 27 пассажиров спасены, 15 из них госпитализированы.

Машину, принадлежащую компании «ОТЭКО-Портсервис», уже подняли из воды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, а также по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Министр транспорта Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика после ДТП.

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