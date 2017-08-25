В качестве причины падения автобуса в море на Кубани назвали отказ тормозов

Причиной падения автобуса в море в Краснодарском крае, в результате которого погибли 14 человек, стал отказ тормозов. Об этом ТАСС сообщили власти Темрюкского района, на территории которого произошло ЧП.

«Автобус вез рабочих на объект. При спуске к причалу у него отказали тормоза. Автобус выехал на пирс, проехал по нему 300-400 метров и упал в воду», — пояснили в районной администрации.

Ранее неназванный источник РИА Новости утверждал, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается нарушение правил дорожного движения.

Утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились 35 человек. По последним данным, погибли 14 человек, спасены 24, из которых 8 госпитализированы. Автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз».

Автобус был поднят из воды. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.