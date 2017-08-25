Нарушение ПДД назвали причиной падения автобуса в море на Кубани

Причиной падения автобуса в воду в Краснодарском крае с высоты четыре метра могло стать нарушение ПДД. Об этом РИА Новости сообщил неназванный источник.

«Автобус упал в воду с высоты примерно четырех метров. В качестве основной версии ЧП пока рассматривается нарушение правил дорожного движения», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, в аварии погибло 12 человек, 20 удалось спасти, судьба еще троих пока неизвестна. Пассажиры автобуса — рабочие, занимавшиеся строительством пирса «Таманьнеытегаз» в поселке Волна, сообщает «Интерфакс».