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Автобус со строителями рухнул в море в Краснодарском крае

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Продолжение: СМИ сообщили о гибели 12 человек в результате падения автобуса в воду на Кубани

Утром у порта «Кавказ» в Краснодарском крае с трассы съехал автобус и упал в море. В нем было около 20 человек. По предварительным данным есть жертвы, сообщает в пятницу, 25 августа, телеграм-канал Mash.

Первоначально сообщалось, что в автобусе были строители Крымского моста, но в инфоцентре «Крымский мост» «Ленте.ру» опровергли эту информацию. «Это не имеет никакого отношения к Крымскому мосту», — заявили там.

По уточненной информации, трагедия произошла с автобусом, который перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз».

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