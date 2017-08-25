СМИ сообщили о гибели 12 человек в результате падения автобуса в воду на Кубани

В результате падения автобуса в воду в Краснодарском крае погибли 12 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек, удалось спасти троих», — отметил собеседник агентства.

Позднее источник заявил, что спасены 20 человек, судьба троих остается неизвестной.

Тем временем в региональном главке МЧС подтвердили информацию об инциденте и добавили, что идут поисковые работы.

Ранее в пятницу, 25 августа, сообщалось, что утром у порта «Кавказ» в Краснодарском крае автобус со строителями моста через Керченский пролив съехал с трассы и упал в море. В инфоцентре «Крымский мост» «Ленте.ру» опровергли эту информацию.

По уточненным данным, автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз».

