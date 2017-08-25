СК возбудил дело после падения автобуса в море на Кубани и гибели 14 человек

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, расследование ведется по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты центрального аппарата, добавила Петренко.

«Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса, технической неисправностью, также будет установлена роль лиц, на которых лежит обязанность по контролю за техническим состоянием транспортного средства и обеспечением безопасности работников предприятия. Только по результатам проведенного комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего», — отметила представитель СК.

Ранее 25 августа источник сообщил агентству, что причиной падения автобуса могло стать нарушение ПДД. Именно эта версия ЧП считается основной. По словам собеседника агентства, транспортное средство упало в воду с высоты примерно четырех метров.

По последним данным регионального главка МЧС, в аварии погибли 14 человек, 24 — спасены, из них 8 госпитализированы. В автобусе находились рабочие, занятые на строительстве пирса «Таманьнефтегаз» в поселке Волна.