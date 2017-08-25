Из Черного моря подняли автобус

Автобус, упавший в Черное море в Краснодарском крае, подняли на берег. Об этом, как передает РИА Новости, заявили в региональном главке МЧС.

На месте происшествия работают два десятка водолазов-спасателей, сообщает «Интерфакс». «20 водолазов МЧС России, задействованы две мобильные водолазные установки. В работах будут также задействованы группы водолазов, прибывшие из Республики Крым», — сказал руководитель пресс-службы управления Никита Гавриляк.

— Пятый канал Новости (@5tv) 25 августа 2017, 07:31

Утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус. По последним данным, погибли 14 человек, спасены 24, из которых 8 госпитализированы. Автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз», занимавшихся строительством пирса.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. «Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса, технической неисправностью», — отметили в Следственном комитете.

ТАСС в пресс-службе администрации Темрюкского района, где находится поселок Волна, рассказали, что инцидент произошел на территории «Таманьнефтегаза». Также выяснилось, что машина принадлежит холдинговой компании «ОТЭКО-Портсервис».