СК установил владельца упавшего на Кубани автобуса

Следственный комитет установил, что упавший в море автобус в Краснодарском крае принадлежал индивидуальному предпринимателю. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа.

Владелец транспортного средства 1963 года рождения. «Следствие дополнительно квалифицировало содеянное по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», — указано в пресс-релизе.

В администрации Темрюкского района, где произошло ЧП, сообщили ТАСС, что машина принадлежит холдинговой компании «ОТЭКО-Портсервис».

Ранее 25 августа СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

«Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса, технической неисправностью, также будет установлена роль лиц, на которых лежит обязанность по контролю за техническим состоянием транспортного средства и обеспечением безопасности работников предприятия», — отметили в ведомстве.

По последним данным регионального главка МЧС, в аварии погибли 14 человек, 24 — спасены, из них восемь госпитализированы. В автобусе находились рабочие, занятые на строительстве пирса «Таманьнефтегаз» в поселке Волна. Автобус с пассажирами упал в воду с высоты примерно четырех метров ранним утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края.