Число погибших при падении автобуса в море на Кубани увеличилось до 17

Обнаружено тело 17-го погибшего при падении автобуса в море в Краснодарском крае. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил «Интерфаксу» представитель регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что спасены 27 человек, из них 15 госпитализированы в больницу города Темрюк. Еще девять человек отправлены в эту же лечебницу, но пока не добрались до нее, трем пострадавшим оказали помощь на месте. Судьба одного пассажира автобуса остается неизвестной.

При этом в Telegram-канале Mash сообщается, что число погибших увеличилось до 18.

Автобус, перевозивший вахтовых рабочих, съехал с трассы в воду утром в пятницу в районе поселка Волна. В машине, по предварительным данным, находились 45 человек. Установлено, что упавший автомобиль принадлежал индивидуальному предпринимателю. Возбуждено уголовное дело.

Автобус подняли из моря. Предполагается, что причиной происшествия стал отказ тормозов. «Автобус вез рабочих на объект. При спуске к причалу у него отказали тормоза. Он выехал на пирс, проехал по нему 300-400 метров и упал в воду», — пояснили в районной администрации.