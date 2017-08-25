Выживший и очевидцы рассказали о падении автобуса в море на Кубани

Выживший при падении автобуса в море в Краснодарском крае рассказал о произошедшем. Его слова приводятся в телеграм-канале Mash.

«Нормально сели, нормально ехали, как вчера, как позавчера. Как на причал начали спускаться, что-то у него хрустнуло, звук, и он начал набирать скорость. Потом почему-то повернул на причал, который строится. Все молча было со стороны водителя. Когда уже на причал ехали, пытались двери разбивать, стекла», — отметил он.

РЕН ТВ пообщался с местным жителем, который стал очевидцем аварии. «В первые минуты люди смогли сами выплыть, другие, видимо, при падении (а высота приличная) кто-то потерял сознание и не смог. В первые минуты люди еще выплывали, а потом уже водолазы среагировали», — рассказал собеседник телеканала.

Kp.ru также приводит слова свидетелей: «Водитель попытался затормозить с помощью коробки передач, но ее разорвало на скорости. Машину развернуло, она ударилась о бетонный отбойник, после чего опрокинулась в море».

Тем временем стало известно, что число погибших увеличилось до 17 человек, 27 спасены, 15 из них госпитализированы. В Таманской участковой больнице агентство «Интерфакс» информировали, что у пострадавших «преимущественно травмы ребер, рук, ног, сотрясения». «Мы оказали первую помощь, обезболили, перевязали и отправили в Темрюкскую больницу», — сообщили в приемном отделении.

По информации kp.ru, водитель автобуса выжил, у него сломаны ноги.

Утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна в Темрюкском районе со строящегося пирса в море упал вахтовый автобус. Районные власти назвали причиной случившегося отказ тормозов. В машине находились рабочие компании «Таманьнефтегаз», а также подрядной организации. Последняя занималась строительством пирса, который принадлежит «Таманьнефтегазу» и который входит в систему порта «Тамань». Сколько точно человек было в автобусе, уточняется. По предварительной информации, которую привели ТАСС в экстренных службах региона, речь идет о 45.

Машину, которая принадлежит компании «ОТЭКО-Портсервис», уже подняли из воды. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, а также по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.