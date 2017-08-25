Россия
 

Выживший и очевидцы рассказали о падении автобуса в море на Кубани

Перейти в «Мою Ленту»

Выживший при падении автобуса в море в Краснодарском крае рассказал о произошедшем. Его слова приводятся в телеграм-канале Mash.

«Нормально сели, нормально ехали, как вчера, как позавчера. Как на причал начали спускаться, что-то у него хрустнуло, звук, и он начал набирать скорость. Потом почему-то повернул на причал, который строится. Все молча было со стороны водителя. Когда уже на причал ехали, пытались двери разбивать, стекла», — отметил он.

РЕН ТВ пообщался с местным жителем, который стал очевидцем аварии. «В первые минуты люди смогли сами выплыть, другие, видимо, при падении (а высота приличная) кто-то потерял сознание и не смог. В первые минуты люди еще выплывали, а потом уже водолазы среагировали», — рассказал собеседник телеканала.

Kp.ru также приводит слова свидетелей: «Водитель попытался затормозить с помощью коробки передач, но ее разорвало на скорости. Машину развернуло, она ударилась о бетонный отбойник, после чего опрокинулась в море».

Тем временем стало известно, что число погибших увеличилось до 17 человек, 27 спасены, 15 из них госпитализированы. В Таманской участковой больнице агентство «Интерфакс» информировали, что у пострадавших «преимущественно травмы ребер, рук, ног, сотрясения». «Мы оказали первую помощь, обезболили, перевязали и отправили в Темрюкскую больницу», — сообщили в приемном отделении.

По информации kp.ru, водитель автобуса выжил, у него сломаны ноги.

Утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна в Темрюкском районе со строящегося пирса в море упал вахтовый автобус. Районные власти назвали причиной случившегося отказ тормозов. В машине находились рабочие компании «Таманьнефтегаз», а также подрядной организации. Последняя занималась строительством пирса, который принадлежит «Таманьнефтегазу» и который входит в систему порта «Тамань». Сколько точно человек было в автобусе, уточняется. По предварительной информации, которую привели ТАСС в экстренных службах региона, речь идет о 45.

Машину, которая принадлежит компании «ОТЭКО-Портсервис», уже подняли из воды. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, а также по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Очевидец падения автобуса с рабочими в Керченский пролив: В первые минуты люди еще могли выплыть
Водитель упавшего в море автобуса с рабочими на Кубани выжил
Причины крушения автобуса на Кубани: машина рухнула в море из-за отказа тормозов
Число погибших при падении автобуса в море на Кубани увеличилось до 17
Последние новости
Россия обозначила условия окончания военной операции в Сирии
Выживший и очевидцы рассказали о падении автобуса в море на Кубани
В штанах у Тима Кука разглядели новый айфон
Двукратного призера ОИ по велогонкам арестовали за торговлю наркотиками
Полиция Австрии объявила о задержании банды чеченцев
Суд отправил ударившего репортера НТВ дебошира на исправительные работы
Число погибших при падении автобуса в море на Кубани увеличилось до 17
Другие материалы рубрики
Россия11:51Сегодня

«Последние мрази, опасные для общества»

Суд наказал «живодерок из Хабаровска» за гоп-стоп и оскорбление чувств
12:59Сегодня

СК отказался возбудить дело из-за откровенной фотосессии в полуразрушенном храме

12:16Сегодня

Путин встретится с президентом Южной Кореи на ВЭФ

17:4323 августа

В Воронежской области мужчина устроил в офисе самоподжог

Россия00:02Сегодня

«Не из-за мусульман, а в целях безопасности»

Почему 1 сентября принесут в жертву Курбан-байраму
11:28Сегодня

МЧС сообщило о 16 погибших при падении автобуса в море на Кубани

11:55Сегодня

Умер избитый на месте убийства Немцова волонтер

19:2524 августа

Москвич расстрелял чужих собак и ударил хозяйку одной из них  

Россия00:0523 августа

«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»

Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
11:15Сегодня

В качестве причины падения автобуса в море на Кубани назвали отказ тормозов

10:12Сегодня

Появились новые данные по погибшим при падении автобуса в море на Кубани

10:59Сегодня

Гражданку Таджикистана изнасиловали у культурного центра МВД в Москве  

Россия
«Последние мрази, опасные для общества»
Суд наказал «живодерок из Хабаровска» за гоп-стоп и оскорбление чувств
«Не из-за мусульман, а в целях безопасности»
Почему 1 сентября принесут в жертву Курбан-байраму
СК отказался возбудить дело из-за откровенной фотосессии в полуразрушенном храме
Путин встретится с президентом Южной Кореи на ВЭФ
Жизнь на Линии Ж
О сильной девочке, саркоме и превратностях судьбы
МЧС сообщило о 16 погибших при падении автобуса в море на Кубани
Умер избитый на месте убийства Немцова волонтер
Все материалы
Мир
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Полиция Австрии объявила о задержании банды чеченцев
В ГРУ оценили численность боевиков ИГ в Сирии
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Здравствуй, девочка — секонд-хэнд
Какие странные инициативы выдвигают украинские политики
Российский актер стал добровольцем украинской армии в Донбассе
Министр обороны Польши назвал Украину защитницей Европы от варварства
Появилось снятое с высоты птичьего полета видео военного парада в Киеве
Москва передала следователям дополнительные данные по катастрофе MH17 в Донбассе
Пострадавшие от взрыва в Киеве оказались близкими Героя Украины
Все материалы
Финансы
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Двум санкционным российским банкам отказали в обслуживании ПО для SWIFT
«Борщевой набор» в России подешевеет на 30 процентов
Вкладчики разоренных банков провели митинг в Тюмени
Bank of America поверил в ускорение российской экономики
Молодые россияне подсели на микрокредиты
Все материалы
Бизнес
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента
Продажи Maserati в России подскочили в девять раз
Депутат Единой России призвал ЦБ действовать в интересах государства
Южнокорейцы заинтересовались сетью кинотеатров «Каро»
Путин потребовал очистить российский рынок от контрафакта
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
В аэропорту Домодедово у двух пассажиров изъяли золотые слитки
Россия обозначила условия окончания военной операции в Сирии
В России запустят новую программу модернизации оборонных заводов
Генштаб раскрыл статистику российских авиаударов за время сирийской кампании
Все материалы
Наука и техника
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Раскрыто будущее ракет «Протон»
Впервые обнаружены экзокометы
Найдена новая опасность злоупотребления антибиотиками
Найден засасывавший насмерть дельфин
Все материалы
Спорт
За баклана ответишь
Птицы — главные виновники бед в российском спорте
Видео убийства Андрея Драчева«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Двукратного призера ОИ по велогонкам арестовали за торговлю наркотиками
Футболист «Эвертона» забил мяч с 50 метров в матче Лиги Европы
Обновленные «Лужники» откроет футбольный матч между сборными России и Аргентины
Найдена зависимость между внешней привлекательностью и успехами биатлонистов
«Краснодар» проиграл «Црвене Звезде» и вылетел из Лиги Европы
Все материалы
Культура
Типа крутые грабители
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Малыша на драйве» до «Тюльпанной лихорадки»
Мари-Од Мюрай«Я никогда не понимала, мальчик я или девочка»
Мари-Од Мюрай о взрослении, гендерном поведении, горе и любви
Великое кино о великом бабле
Миллионы рублей в России тратят на плохие фильмы
Шарль Азнавур получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Песня про правящего русской землей Путина возглавила чарты российского iTunes
Умер актер Джей Томас
Бальзам на уши
Без российских инженеров не было бы техно, Rammstein и игры Doom
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Французы предложили вычислять подростков-геев с помощью шпионского приложения
Пошутившая про аборт девушка с животиком разозлила соцсети
Тинькофф банк подал в суд на «любителей дешевого хайпа»
В сети принялись искать спрятавшуюся в зелени змею
В сети похохотали над фейковыми ягодицами Тома Круза
Мужчина поделился экстремистскими видео с двумя подписчиками и сел на пять лет
Все материалы
Ценности
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
На кончике кисти
Связь восточного искусства, благовоний и эротики
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Jaguar F-Pace признали лучшим полноразмерным кроссовером
Российская художница отыскала женские начала в мужчинах
Французы освоили искусство быть женщинами
Mercedes-Benz научил новый кабриолет отклонять ветер
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
В Германии решили заработать миллионы евро на новом туристическом налоге
Траты туристов на отдых в России существенно упали
Десятки авиапассажиров в США отказались лететь из-за пугавшего их пилота
Литовский турист без вести пропал на Алтае
Аня Бушуева: «Самое дорогое — это страховка»
Как поступают с разъяренными быками в старинном испанском городке
Все материалы
Из жизни
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Канадского премьера с пандами на руках слепили из масла
Американский бодибилдер подавился едой и умер
В США работнице больницы достался рекордный джекпот
Попытки увезти юного мужа из Нигерии стоили 72-летней британке 25 тысяч долларов
Все материалы
Тест-драйв Jaguar F-Type с самым маленьким мотором
Мы поездили спорткаре Jaguar с двигателем 2.0 и крепко задумались
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
«Гелики» на природе: из Канады на Аляску
Потрясающие снимки G-Классов из 13-дневного путешествия фотографов
7 очень странных автомобильных опций
Список дополнительного оборудования, от которого расширяются глаза
Названа дата возвращения Hyundai Sonata в Россию
Lamborghini построит Huracan для бездорожья
Редкий игрушечный «Вейрон» за 15 000 долларов сняли на видео
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы