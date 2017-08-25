Появилось видео с упавшим в море на Кубани автобусом

В сообществе LEIKA во «ВКонтакте» появилось видео с автобусом, который съехал со строящегося пирса и упал в море в Краснодарском крае. На запись попал момент, когда машину уже вытащили из воды.

По последней информации, в результате ДТП, произошедшем в поселке Волна, погибли 18 человек, их личности установлены. Порядка 30 были спасены. Районные власти назвали причиной случившегося отказ тормозов.

В машине находились рабочие компании «Таманьнефтегаз», а также подрядной организации. Последняя занималась строительством пирса, который принадлежит «Таманьнефтегазу» и входит в систему порта Тамань.