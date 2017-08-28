Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до 19

Количество погибших в результате ДТП с автобусом с рабочими в Краснодарском крае увеличилось до 19. Об этом РИА Новости в понедельник, 28 августа, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Один из пострадавших скончался в лечебном учреждении, остаются в больнице 19 человек», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло утром 25 августа. Автобус упал в море с недостроенного пирса. Все погибшие и пострадавшие — рабочие «Таманьнефтегаза» и подрядной организации, которая занимается строительством пирса, принадлежащего материнской компании.

Причиной инцидента стала неисправность тормозной системы. По делу об аварии взяты под стражу водитель автобуса Карапет Микаелян и предприниматель Юрий Вечерадзе. Они арестованы до 26 октября.