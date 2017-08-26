Спасатели возобновили поиски на месте падения автобуса в море на Кубани

Спасатели возобновили операцию по поиску пропавшего пассажира вахтового автобуса, упавшего 25 августа в море с недостроенного пирса в районе поселка Волна в Краснодарском крае. Об этом сообщает в субботу, 26 августа, ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Водолазы будут обследовать дно Черного моря в месте падения. Днем ранее они совершили более 60 погружений, также для обследования акватории использовались четыре плавсредства.

В автобусе находились рабочие компании «Таманьнефтегаз», а также подрядной организации, занимавшейся строительством пирса. По уточненным данным, в результате инцидента пострадали 33 человека, погибли 18 — жители Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области. Позднее одного из них, рабочего Михаила Сороколетова, объявили пропавшим без вести.

Местные власти назвали причиной случившегося отказ тормозов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Министр транспорта Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика после ДТП.