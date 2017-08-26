Водолазы нашли последнего погибшего при падении автобуса в море на Кубани

Водолазы обнаружили в субботу, 26 августа, тело мужчины, которого считали пропавшим без вести в результате падения автобуса в море с недостроенного пирса в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спасательной службы.

«Стопроцентно нашли», — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что тело было обнаружено в самом конце пирса, информацию официально подтвердили в региональном МЧС. Таким образом, число погибших в аварии увеличилось до 18 человек.

Ранее сообщалось о возобновлении операции по поиску пропавшего.

В автобусе находились рабочие компании «Таманьнефтегаз», а также подрядной организации, занимавшейся строительством пирса. В результате инцидента также пострадали 33 человека. Местные власти назвали причиной случившегося отказ тормозов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Министр транспорта Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика после ДТП.