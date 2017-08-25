Названы подозреваемые по делу о падении автобуса в море на Кубани

Следствие определилось с подозреваемыми по делу о ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 18 человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает в пятницу, 25 августа, ТАСС.

«Допрашиваются в качестве подозреваемых водитель автобуса, а также индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе. Изъята интересующая следствие документация в ЗАО "Таманьнефтегаз", в подрядной организации», — рассказала представитель СК.

Она уточнила, что между предприятием и Вечерадзе был заключен договор на перевозку рабочих. Предприниматель должен был предоставить пять машин, данные которых указаны в документе. «Однако автобус, попавший в ДТП, в договоре не значился. Кроме того, с водителем этого автобуса у индивидуального предпринимателя вообще не было заключено никакого договора», — заявила Петренко.

Ранее 25 августа администрация Темрюкского района сообщила, что установлены личности всех 18 погибших в ДТП.

Трагедия произошла утром в пятницу. В поселке Волна в Темрюкского района со строящегося пирса в море упал вахтовый автобус, в котором находились рабочие компании «Таманьнефтегаз», а также подрядной организации. Последняя занималась строительством пирса, который принадлежит «Таманьнефтегазу» и входит в систему порта «Тамань».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, а также по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Министр транспорта Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика.