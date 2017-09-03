В Воронежской области столкнулись 30 автомобилей

На участке трассы М-4 «Дон» в Воронежской области в воскресенье, 3 сентября, столкнулись около 30 автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в районе 15:00 мск в Бобровском районе, на 631-м километре. Виновником массовой аварии стал водитель грузовика Freightliner, допустивший столк­новение со следовавшими в попутном напр­авлении автомоб­илями.

В результате ДТП четыре человека получили травмы, среди них пятилетняя девочка. Их доставили в ближайшую больницу.

По данному инциденту полиция начала проверку.

В пятницу, 1 сентября, на 45-м километре трассы М-4 «Дон» в Московской области грузовик въехал в сбившую пешехода легковушку. Тогда погибли четыре человека.