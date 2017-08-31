У сбившего певицу Линду водителя не оказалось российских прав

В московской полиции заявили, что у мужчины, который сбил певицу Линду, нет российских водительских прав. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Там отметили, что составлены административные протоколы по факту «управления транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД», и «невыполнения обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». По словам собеседника агентства, медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент ДТП мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении транспортной компании, в которой он работает по договору, возбуждено дело по статье 12.32.1 КоАП РФ о допуске к управлению машиной человека, не имеющего российского водительского удостоверения.

30 августа на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Каретный Ряд грузовик МАЗ наехал на двух человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. После аварии он скрылся с места происшествия, но был потом задержан в Капотне. Одной из пострадавших оказалась 40-летняя певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман), она получила ушибы, ей оказали медпомощь и отпустили из больницы.

По информации источника «Интерфакса», вторую пострадавшую направили на рентген с подозрением на перелом ноги. Kp.ru пишет, что это племянница артистки.

Певица описала момент ДТП: «Мы с Аней шли, да, по пешеходному переходу. Вдруг мы видим — откуда-то на нас несется грузовик. Я не очень поняла, что делать. Единственное, что мне пришло в голову, — это сгруппироваться и кинуться под него. И так и получилось — мы с Анной нырнули, он пронесся над нами и поехал дальше».