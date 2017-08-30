На певицу Линду наехал МАЗ в центре Москвы

Певица Линда (Светлана Гейман) оказалась в числе двух человек, сбитых грузовиком МАЗ в центре Москвы. Она доставлена в НИИ имени Склифосовского, сообщили ТАСС в медицинском учреждении. О ее состоянии пока ничего не сообщается.

Инцидент произошел в среду, 30 августа, около 20:10 в районе дома 4 по улице Каретный Ряд. Водитель грузовика скрылся с места происшествия и был задержан в Капотне.

В полиции опровергли публикации СМИ, согласно которым водитель умышленно въехал в толпу. Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов, по предварительным данным, он не справился с управлением.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что автомобиль принадлежит ЗАО «Компаньон», зарегистрированному в Московской области.