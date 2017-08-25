Задавившему московского пешехода водителю Mercedes предъявлено обвинение

Московские следователи предъявили обвинение Александру Ломову, который 13 декабря 2016 года на Бауманской улице в столице на Mercedes сбил насмерть 27-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

23 августа МВД сообщило об экстрадиции Ломова из Германии. Он был передан в аэропорту Мюнхена сотрудникам российского бюро Интерпола и ФСИН России.

Материалы по теме Занесло Кто ответит за смертельное ДТП в центре Москвы

По версии следствия, 13 декабря 2016 года Ломов, находясь за рулем автомобиля Mercedes, ехал по Бауманской улице. Он не учел мокрое дорожное покрытие и выехал на тротуар, где сбил пешехода, который от полученных ранений скончался.

Ломов скрылся от уголовного преследования, покинув Россию. Его объявили в федеральный и международный розыск, а суд вынес решение о его заочном аресте.

В июле 2017 года мужчина был задержан в аэропорту Мюнхена. Через месяц власти Германии удовлетворили запрос о выдаче россиянина.