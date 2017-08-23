Германия выдала задавившего в Москве пешехода водителя Mercedes

Из Германии в Россию экстрадирован Александр Ломов, который 13 декабря 2016 года на Бауманской улице в Москве сбил насмерть на Mercedes 27-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 23 августа.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), которое расследует московское управление МВД.

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По версии следствия, 13 декабря 2016 года Ломов, находясь за рулем автомобиля Mercedes, ехал Бауманской улице. Он не учел мокрое дорожное покрытие и выехал на тротуар, где сбил пешехода, который от полученных ранений скончался.

Ломов скрылся от уголовного преследования, покинув Россию. Его объявили в федеральный и международный розыск, а суд вынес решение о его заочном аресте.

В июле 2017 года мужчина был задержан в аэропорту Мюнхена. Через месяц власти Германии удовлетворили запрос о выдаче россиянина.