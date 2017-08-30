Прокурор сбил семилетнего ребенка в Кемерово

Автомобиль сбил семилетнего мальчика на одной из дорог в Рудничном районе Кемерово. По предварительным данным, за рулем находился прокурор города Березовский. Об этом в среду, 30 августа, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. По факту произошедшего назначена доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем, совершил столкновение с мальчиком, который внезапно выбежал из-за стоящего на противоположной стороне дороги транспортного средства», — отмечено в тексте. Инцидент произошел накануне.

Водителя отправили на медосвидетельствование, которое показало, что в момент ДТП он был трезв.

Из информации на сайте областного надзорного ведомства следует, что прокурором Березовского с мая 2016 года является Андрей Лошкарев.

В паблике «Регион-42 Кемерово» во «ВКонтакте» очевидец Богдан Кучеренко описал уведенное на месте ДТП. «В начале 7-го проезжал мимо, ребенок лежал на асфальте под головой лужа крови, его я как понял до приезда скорой решили не трогать, народу куча, сам он не шевелился. Сбили не на переходе!!!» — указал пользователь.