Источник рассказал о состоянии сбитого кемеровским прокурором ребенка

Сбитый прокурором в Кемерово ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщил источник в больнице.

«Он не в реанимации. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — отметил он.

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Ранее 30 августа сообщалось, что на одной из дорог в Рудничном районе Кемерово был сбит машиной семилетний мальчик. За рулем, по предварительным данным, находился прокурор города Березовский Андрей Лошкарев. Мужчина прошел медосвидетельствование, показавшее, что он был трезв.

Перед ДТП мальчик, предположительно, внезапно выбежал на дорогу из-за стоящей машины. Один из очевидцев указал, что ребенка сбили не на пешеходном переходе.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, степень тяжести полученных пострадавшим повреждений и техническую исправность автомобиля оценят в ходе судебной экспертизы.