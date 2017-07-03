Сбившему пенсионерку и покинувшему место ДТП следователю пригрозили увольнением

Следователя УМВД России по городскому округу Подольск, предположительно, сбившего 78-летнюю женщину, могут уволить из органов внутренних дел; кроме того, подозреваемому грозит наказание в соответствии с законом. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Пятый канал.

«ДТП произошло в подмосковном Подольске. 78-летняя женщина шла вдоль дороги. На полном ходу ее сбил лихач на дорогой иномарке Porsche Cayenne. После наезда водитель скрылся. Женщина была доставлена в больницу, а за рулем, как позже было установлено, был следователь УМВД России по городскому округу Подольск», — говорится в сообщении.

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По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталия Нюкалова, которого цитирует Пятый канал, «назначена служебная проверка, по результатом которой сотрудник, возможно, будет уволен из органов и понесет наказание в соответствии с законом». Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены руководители подозреваемого.

16 июня сообщалось, что подмосковный главк МВД начал служебную проверку в отношении следователя по получившему широкий общественный резонанс делу о ДТП с «пьяным» ребенком.

23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика. В июне следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя.