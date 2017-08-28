Родители «пьяного» мальчика из Балашихи заявили иск на 10 миллионов рублей

Гражданский иск на 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда заявили к виновнице ДТП с «пьяным» мальчиком из Балашихи его родители. Об этом в понедельник, 28 августа, «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Официально данная информация пока не подтверждена.

16 августа потерпевшие отказались от эксгумации тела погибшего ребенка. «Нет достоверных сведений о том, что она что-то даст, а подвергать семью такому психологическому испытанию было бы излишним», — отметил адвокат семьи Виктор Данильченко.

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Тогда же адвокат рассказал, что в ближайшее время будут готовы результаты комплексной экспертизы для выяснения причины попадания алкоголя в кровь шестилетнего мальчика.

27 июля Мособлсуд отказался освободить из-под стражи фигурантку дела о ДТП с «пьяным» мальчиком в Балашихе — 31-летнюю Ольгу Алисову. Просьбу назначить ей другую меру пресечения на время расследования она объяснила необходимостью подготовить дочь к началу учебного года в школе.

В суде Алисова заявила, что не признает вину в произошедшем и отрицает, что во время ДТП она разговаривала по телефону, о чем 26 июля сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, установлено также, что Алисова двигалась по двору, где произошел наезд, с превышением скорости.

23 апреля в подмосковном городе Балашиха Алисова, управляя автомобилем Solaris, насмерть сбила шестилетнего мальчика во дворе дома. Машина протащила его за собой несколько метров. После этого отец погибшего ребенка получил от следователя заключение судмедэксперта о том, что в крови его сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. Родители мальчика обратились в Следственный комитет России. 21 июня экспертиза, проведенная в криминалистами следственного ведомства, подтвердила вывод этого исследования.