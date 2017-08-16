Россия
 

Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации

Перейти в «Мою Ленту»

Семья шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе отказалась от проведении эксгумации. Об этом ТАСС сообщил адвокат Виктор Данильченко.

«Мы отказались от проведения процедуры эксгумации. Нет достоверных сведений о том, что она что-то даст, а подвергать семью такому психологическому испытанию было бы излишним», — сказал юрист.

Данильченко напомнил, что по делу о халатности назначена комплексная экспертиза, к которой привлечено множество экспертов для выяснения причины попадания алкоголя в кровь мальчика. Результаты исследований должны быть готовы в ближайшее время.

23 апреля во дворе дома в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris сбила шестилетнего мальчика. Машина проехала сверху, затем зацепила ребенка днищем и протащила несколько метров. Женщина в момент ДТП говорила по телефону и двигалась с превышением скорости. В заключении судебно-медицинской экспертизы говорилось, что в крови ребенка в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза установила, что кровь мальчика соответствует направленным ранее на исследование образцам. После этого родители обратились в Следственный комитет.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко признан потерпевшим по делу о халатности по факту выдачи экспертного заключения об опьянении.

Виновница аварии была арестована, она обвиняется в нарушении статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком в Балашихе отказались выпустить из СИЗО
По делу «пьяного» мальчика из Балашихи проведут новые экспертизы
Специалист назвал нонсенсом 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка из Балашихи
Последние новости
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки на основании ложного доноса
Соратник Порошенко рассказал о румынском сепаратизме в Черновицкой области
Популярная пищевая добавка названа регулятором генетической программы организма
Хакер вскрыл машину для потерявшей ключи семьи
В «Роснефти» отреагировали на заявление Улюкаева в суде
Четверть россиян заявила о готовности отменить путешествие ради котов
Объем импорта алмазов и бриллиантов в Россию удвоился
Другие материалы рубрики
Россия00:0215 августа

«Много говорят о неуважении больных»

Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
17:5514 августа

Голодец заявила о рекордно высокой средней продолжительности жизни в России

06:00Сегодня

СМИ сообщили о новом виде спама в России

05:05Сегодня

Сообщения о передаче всего озера Сладкое Казахстану опровергли

Россия00:22 9 августа

«Окровавленная морда серого животного»

История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
20:3615 августа

Подростки под Самарой привлекли ребенка к убийству котенка в прямом эфире

17:3714 августа

Путин обсудил с Роухани ситуацию в Сирии

22:4015 августа

Историки задумались о пересмотре возраста Москвы

Россия18:1610 августа
Александр Соколов

Активный гражданин

За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
19:3415 августа

Девочке из Йошкар-Олы зажало руку в эскалаторе

20:0515 августа

Таксист специально сбил выписывавшего ему штраф инспектора МАДИ в центре Москвы  

16:5014 августа

Волгоградский педофил получил 24 года за изнасилование собственных детей

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
«Когда именем Христа будут творить беззаконие»
Православная молодежь о готовности умереть за веру и поддержке Сталина
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
СМИ сообщили о новом виде спама в России
Сообщения о передаче всего озера Сладкое Казахстану опровергли
Подростки под Самарой привлекли ребенка к убийству котенка в прямом эфире
Историки задумались о пересмотре возраста Москвы
Все материалы
Мир
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Владимир Путин«Путин сражается за веру, за семью и за народ»
Американские пехотинцы Путина любят Бога и видят в России союзника
США заявили о недопустимости получения Ираном ядерного оружия
США назвали условие для начала диалога с КНДР
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Киев обвинил Россию в передаче украинских ракетных двигателей КНДР
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США
Соратник Порошенко рассказал о румынском сепаратизме в Черновицкой области
Депутат Рады открыл стрельбу по противникам застройки детского сада в Киеве
В ДНР рассказали о гибели шести украинских военнослужащих при попытке прорыва
Все материалы
Финансы
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей
Прибыль российских банков подскочила в два раза
Украина увеличила закупки российских товаров на 40 процентов
«Югра» попросила привлечь Генпрокуратуру к спору с ЦБ
Зависимость рубля от нефти снизилась до исторических минимумов
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Российский автопром на 20 процентов увеличил выпуск легковых машин
В «Роснефти» отреагировали на заявление Улюкаева в суде
Суд зарегистрировал иск «Мегафона» к ФАС
Объем импорта алмазов и бриллиантов в Россию удвоился
ФАС закрыла дело против Microsoft
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки на основании ложного доноса
Улюкаев назвал провокацией свое уголовное преследование
В Балашихе мужчина убил новую хозяйку квартиры при попытке его выселить
Пограничники объяснили изменение статуса озера Сладкое усыханием
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Рогозин анонсировал два следующих запуска с космодрома Восточный
Назван главный недостаток нового iPhone
Китай создал новый ионный двигатель
Решена полувековая задача физики
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Организаторы US Open объяснили решение выдать Шараповой wild card
Слуцкий потерпел первое поражение во главе «Халл Сити»
Каспаров потерпел первое поражение после возвращения в шахматы
Игрок «Янг Бойз» почеканил мяч головой и забил автогол в матче ЛЧ с ЦСКА
Курьезный автогол принес ЦСКА победу в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ
Канадский бобслеист призвал отстранить россиян на несколько олимпийских циклов
Все материалы
Культура
«Он хотел, чтобы плохо было всем»
Почему в современной России полюбили Ивана Грозного и забыли Петра I
Он вам не Мирон
Почему Оксимирон — тоже гнойный
Малыш, ты меня волнуешь
Тирион, Человек из другого места и другие великие карлики из фильмов и сериалов
Дэниел Крэйг опроверг появление в новом фильме о Бонде
Актер из «Халка» возглавил ночную акцию против президента США у Trump Tower
На Афоне «Матильду» сочли попыткой деканонизировать святого царя
Паулс посчитал больным дураком пожаловавшегося на его русскую речь латыша
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Хакер вскрыл машину для потерявшей ключи семьи
Твит Обамы после событий в Шарлоттсвилле стал самым популярным в истории
Взломавший нефтегазовые компании хакер оказался поклонником 50 Cent из Нигерии
Избивавших своих детей ради популярности американцев отправят под суд
Все материалы
Ценности
Ведь у меня есть старый «Бумер» — быстрый и шальной
Страсть к немецкому — это надолго
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Chloe предложила утепляться огромными мужскими рубашками
BMW привезет на конкурс элегантности секретный родстер
Голландцы продали 75-метровую суперъяхту с двумя вертолетными площадками
Сыгравший первого трансгендера актер показал новую коллекцию Omega
Moleskine приготовил желто-голубой сюрприз фанатам миньонов
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Турки спасли пытавшегося доплыть до России на лодке путешественника
Четверть россиян заявила о готовности отменить путешествие ради котов
Втыкай и руби!
Как татарский Болгар вернулся в Средневековье
Иностранные туристы переломали кости после встречи с медведем на Камчатке
Швейцарский отель возмутил евреев требованием принимать душ
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Радужные перспективы
Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?
В швейцарских супермаркетах появятся котлеты из червей
Американец на Honda уничтожил чужие Rolls-Royce и Bentley
Британский цирк начал искать замену Маринованной леди
Бездомные собаки на улицах Мумбаи поголубели
Все материалы
До сингулярности подбросишь?
Land Rover Discovery против двух крайностей: Audi Q7 и Mercedes G 350d
Машины, которые оказались никому не нужны
На них потратили кучу времени и денег, но что-то пошло не так
Тест: кто сделал эту машину?
Чудовищный тест про машины без первичных признаков
На чем ездят бедняки
Какие машины покупают в странах, у жителей которых нет денег
Toyota выпустила «дешевый» седан размером с Solaris
«Калашников» построил электрические мотоциклы для ГИБДД
Volkswagen снял на видео свой самый дешевый кроссовер
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы