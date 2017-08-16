Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации

Семья шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе отказалась от проведении эксгумации. Об этом ТАСС сообщил адвокат Виктор Данильченко.

«Мы отказались от проведения процедуры эксгумации. Нет достоверных сведений о том, что она что-то даст, а подвергать семью такому психологическому испытанию было бы излишним», — сказал юрист.

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Данильченко напомнил, что по делу о халатности назначена комплексная экспертиза, к которой привлечено множество экспертов для выяснения причины попадания алкоголя в кровь мальчика. Результаты исследований должны быть готовы в ближайшее время.

23 апреля во дворе дома в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris сбила шестилетнего мальчика. Машина проехала сверху, затем зацепила ребенка днищем и протащила несколько метров. Женщина в момент ДТП говорила по телефону и двигалась с превышением скорости. В заключении судебно-медицинской экспертизы говорилось, что в крови ребенка в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза установила, что кровь мальчика соответствует направленным ранее на исследование образцам. После этого родители обратились в Следственный комитет.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко признан потерпевшим по делу о халатности по факту выдачи экспертного заключения об опьянении.

Виновница аварии была арестована, она обвиняется в нарушении статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».