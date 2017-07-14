По делу «пьяного» мальчика из Балашихи проведут новые экспертизы

По делу якобы пьяного мальчика, погибшего под колесами автомобиля в Балашихе, назначат комиссионную комплексную экспертизу. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил RT адвокат семьи ребенка Андрей Мишонов.

«Стало известно, что по делу будет назначена комплексная комиссионная экспертиза в рамках дела о халатности с привлечением экспертов различных специальностей», — сказал защитник.

В то же время близкий к следствию источник «Ленты.ру» пояснил, что речь идет о ходатайстве, поданном представителем стороны потерпевших. Решение по нему еще не вынесено.

Комиссионная экспертиза назначается судом. Ее проводят два или более экспертов, каждый — в полном объеме. Обычно ее назначают в том случае, когда результаты предыдущих исследований вызвали сомнение у суда. Комплексная экспертиза проводится экспертами разных специальностей. При этом каждый отвечает только за свою область знаний. Обычно эти два вида исследований проводятся вместе.

ДТП в Балашихе произошло 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова сбила шестилетнего мальчика во дворе дома. Машина проехала сверху, затем зацепила ребенка днищем и протащила несколько метров. Позднее следователь вызвал отца мальчика и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет.

В июне в СКР провели новую экспертизу, которая установила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему мальчику. Также подтвердилось наличие в них алкоголя.

6 июля стало известно, что отец погибшего ребенка Роман Шимко признан потерпевшим по делу о халатности, возбужденному в отношении судебных экспертов, давших заключение о 2,7 промилле.

Виновница аварии арестована, она обвиняется в нарушении статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

