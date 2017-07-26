Виновницу ДТП в Балашихе уличили в превышении скорости и беседе по мобильному

Фигурантка резонансного дела о ДТП в Балашихе Ольга Алисова в момент аварии, в результате которой погиб шестилетний мальчик, говорила по мобильному телефону и двигалась с превышением скорости. Об этом в среду, 26 июля, РИА Новости сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В этот же день стало известно, что расследование дела о гибели ребенка завершено и передано в суд. 31-летняя Алисова обвиняется по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следствие по делу о халатности судебно-медицинского эксперта, утверждавшего, что в крови ребенка было 2,7 промилле алкоголя, продолжается.

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Виновница аварии была задержана 6 июля из-за того, что она нарушила подписку о невыезде. Тогда же отца погибшего мальчика признали потерпевшим по делу о халатности судмедэксперта.

23 апреля в подмосковной Балашихе Алисова, находясь за рулем Hyundai Solaris, сбила во дворе дома шестилетнего мальчика. Машина проехала сверху, зацепила его днищем и протащила несколько метров. Позднее следователь вызвал отца ребенка и вручил заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет. При этом 21 июня экспертиза, проведенная в Главном управлении криминалистики СКР, установила, что кровь погибшего мальчика соответствует направленным ранее на исследование образцам.