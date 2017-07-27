Виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком в Балашихе отказались выпустить из СИЗО

Мособлсуд отказался освободить из-под ареста 31-летнюю Ольгу Алисову — фигурантку дела о ДТП в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщает в четверг, 27 июля, ТАСС.

«Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы защиты», — заявил судья. Алисова в ходе рассмотрения требования отмечала, что не собирается скрываться и ей нужно подготовить дочь к учебному году в школе. Она также не признала вину и отрицала, что во время ДТП разговаривала по телефону.

При этом обвиняемая заявила, что против присутствия журналистов на процессе. «Они мне в последнее время всю жизнь испортили», — сказала женщина. Судья до оглашения результата удалил из зала лишь телеоператоров.

На заседании адвокат Наталья Куракина сообщила, что ее подзащитная была вынуждена сменить внешность из-за постоянных угроз. «Проживать по месту жительства было невозможно, ее преследовали. Она была вынуждена изменить цвет волос», — заявила юрист.

О том, что женщина перед аварией говорила по мобильному и двигалась с превышением скорости, заявила 26 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк. В этот же день стало известно, что расследование дела о гибели ребенка завершено и передано в суд. При этом продолжается следствие по делу о халатности судебно-медицинского эксперта, утверждавшего, что в крови ребенка было 2,7 промилле алкоголя.

6 июля Железнодорожный суд Московской области постановил арестовать до 15 сентября Алисову, обвиняемую в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ее задержали после того, как следователи установили и задокументировали факт нарушения подписки о невыезде.

ДТП произошло 23 апреля во дворе дома в Балашихе. Машина наехала на шестилетнего мальчика, зацепила его днищем и протащила несколько метров. В заключении судебно-медицинской экспертизы говорилось, что в крови ребенка в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза установила, что кровь мальчика соответствует направленным ранее на исследование образцам.