Колокольцев потребовал возбуждать дела о ДТП с погибшими детьми в течение суток

Глава МВД России Владимир Колокольцев потребовал возбуждать уголовные дела по факту ДТП, повлекших гибель несовершеннолетних, в течение суток после аварии. Об этом в среду, 26 июля, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Руководителям следственных органов системы МВД России доведено требование Министра внутренних дел Россиийской Федерации Владимира Колокольцева о возбуждении уголовного дела в течение суток по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетнего», — сказала она.

Ранее 26 июля Ирина Волк заявила, что фигурантка резонансного дела о ДТП в Балашихе Ольга Алисова в момент аварии, в результате которой погиб шестилетний мальчик, говорила по мобильному телефону и двигалась с превышением скорости.

В этот же день стало известно, что расследование дела о гибели ребенка завершено и передано в суд. 31-летняя Алисова обвиняется по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).