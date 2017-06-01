Колокольцев и глава МВД Монголии подписали соглашение о сотрудничестве

Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр юстиции и внутренних дел Монголии подписали соглашение о сотрудничестве между ведомствами. Об этом сообщается на сайте российского силового ведомства.

«Российско-монгольские отношения носят традиционно добрососедский характер. Они последовательно развиваются на основе многолетней истории сотрудничества, тесных связей в экономической и гуманитарной областях, близости подходов к актуальным проблемам международной повестки дня», — сказал Колокольцев.

Также российский министр высоко оценил работу единого Центра информационно-оперативного управления, осуществляющего координацию межведомственного взаимодействия экстренных служб в Улан-Баторе. «97-99 процентов соединений абонентов с диспетчерами осуществляется в течение 4-8 секунд», — говорится в пресс-релизе на сайте МВД.

В рамках визита Владимир Колокольцев посетил Университет правоохранительной службы в Монголии, где ознакомился с системой подготовки кадров от рядового до начальствующего состава.