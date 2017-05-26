Глава МВД открыл здание управления ведомства в Пензе с новейшей системой связи

Глава МВД Владимир Колокольцев официально открыл здание Управления МВД по Пензенской области, оснащенное современной техникой, информационным и вычислительным центрами и новейшей системой связи. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Новшества, по словам министра, значительно упростят структурным подразделениям Управления взаимодействие и повысят качество работы полиции районного звена. В сообщении уточняется, что особое внимание при строительстве и проектировании уделялось системам безопасности и антитеррористической защищенности.

Общая площадь строения составляет 11 тысяч квадратных метров, помещения здания рассчитаны на 500 сотрудников полиции.

Ранее, в мае 2017 года, Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей МВД по Республике Башкортостан. Генерал-майор полиции Роман Деев был назначен на пост главы республиканского МВД указом президента от 1 мая. Его заместителем, начальником полиции стал Андрей Демидов.