Колокольцев представил личному составу нового главу МВД Башкирии

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей МВД по Республике Башкортостан. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Генерал-майор полиции Роман Деев был назначен на пост главы республиканского МВД указом президента от 1 мая. Его заместителем, начальником полиции стал Андрей Демидов.

По словам Колокольцева, они обладают «достаточным потенциалом» для того, чтобы принимать грамотные решения и обеспечить должный уровень правопорядка в регионе. Он отметил, что по итогам прошлого года в республике был зафиксирован рост преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, совершенных в общественных местах. Также, по его мнению, необходимо наращивать усилия по выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности.

31 октября 2016 года сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил от должности четырех генералов МВД. В их числе — генерал-майор полиции Гранкин Андрей Викторович, помощник министра внутренних дел РФ; генерал-лейтенант полиции Закомалдин Михаил Иванович, министр внутренних дел по Республике Башкортостан; генерал-лейтенант полиции Мартынов Евгений Владимирович, главный инспектор МВД.