Специалист назвал нонсенсом 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка из Балашихи

Завкафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого Московского государственного медуниверситета (МГМУ) имени Сеченова Юрий Пиголкин прокомментировал ТАСС историю с шестилетним мальчиком, которого сбила женщина в Балашихе и в крови которого нашли 2,7 промилле алкоголя. По словам специалиста, ситуация, при которой ребенок мог бы быть настолько пьян, невозможна.

«Вся страна обсуждает то, чего в природе быть не может. (...) Здесь нужно обсуждать вопрос, как это произошло, а мы обсуждаем, ребенок пил или не пил», — сказал Пиголкин. По его утверждению, такая концентрация является летальной или сублетальной, что должно было привести к коматозному состоянию. Эксперт уточнил, что даже взрослый человек при 2,7 промилле «на четвереньках стоит и хрюкает».

Заведующий кафедрой не исключил, что алкоголь мог попасть в кровь мальчика на любом этапе после ее забора. «Никто не сомневается, что в крови алкоголь есть. Но как он туда попал? И не нужно говорить, что он туда попал при жизни этого ребенка», — заявил он.

В свою очередь, директор Института здоровья нации, нарколог Олег Зыков считает, что «для шестилетнего ребенка такая доза алкоголя в крови могла быть, если только он выпил полбутылки водки».

23 апреля в Балашихе 31-летняя женщина во дворе дома сбила мальчика. Машина проехала сверху, зацепила его днищем и протащила несколько метров. Ребенок скончался. В июне отцу погибшего выдали экспертное заключение, согласно которому в крови его сына обнаружено 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет (СК). Семья погибшего потребовала повторной экспертизы, заявив, что в ходе расследования на свидетелей оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца. Часть доказательств при этом была уничтожена.

Водитель взята под подписку о невыезде, ей предъявили обвинение в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Кроме того, было возбуждено дело о халатности по факту выдачи экспертного заключения об опьянении.

Следователи подмосковного главка СК затем провели молекулярно-генетическую экспертизу крови с установленным содержанием спирта. Выяснилось, что образец принадлежит жертве. Также были изъяты следы крови мальчика, оставшиеся на машине. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в ней обнаружен алкоголь.