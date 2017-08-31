Врачи отпустили из больницы сбитую грузовиком певицу Линду

Врачи отпустили из НИИ имени Склифосовского пострадавшую в ДТП певицу Светлану Гейман, известную под псевдонимом Линда. Об этом в четверг, 31 августа, РИА Новости рассказали в справочной службе больницы.

Отмечается, что артистке оказали медицинскую помощь. Врачи не увидели необходимости в госпитализации Гейман.

Накануне сообщалось, что грузовик МАЗ сбил певицу и еще одну женщину в центре Москвы. У второй пострадавшей переломы обеих ног. Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но был задержан на юго-востоке столицы.

Линда — 40-летняя российская певица. Она записала такие композиции, как «Ворона», «Цепи и кольца», «Марихуана», «Агония», «Беги». В дискографии исполнительницы девять студийных альбомов, последняя пластинка под названием «Карандаши и Спички» вышла в 2015 году.